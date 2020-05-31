她為了老人年金將祖母屍體冰封16年 9年來詐領高達500多萬

現今抖音（TikTok）已成為年輕人最愛的短片app，平台上的影片類型相當多樣，有模仿、跳舞、唱歌等，除了素人以外，就連許多大牌明星也愛用抖音與粉絲互動，來展現親民搞笑的一面。對此，近日一名美國的16歲男孩，使用抖音不是用來模仿與跳舞，而是教大家如何解方程式和函數，並拍攝學習重點筆記供大家分享，目前也已累積超過66萬粉絲追蹤。

2020-05-31 16:02