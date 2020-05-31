她為了老人年金將祖母屍體冰封16年 9年來詐領高達500多萬
孫女為了老人年金，竟把祖母屍體冷凍在家16年！日前美國賓州一名女子為了得到年邁祖母的老人年金，竟然不則手段將過世祖母的屍體，冷凍在家中的大型冰櫃中16年，直到要將房屋賣掉時，買主前來看屋，才發現這個驚天的秘密。
根據《 鏡報 》報導，去年一名美國61歲女子布萊克（Cynthia Black），被發現將97歲祖母的屍體，藏在大型冰箱中，由於她擔心若是通報祖母過世的消息，政府恐怕會停止發放大筆老人津貼，進而影響到自己的生活。
報導中也提到，警方表示，早在幾年前布萊克就已將過世祖母的屍體，放進家中的大型冰箱中，甚至怕被附近鄰居發現，搬家時也會「隨身攜帶」，祖母早在2004年就已經過世，2007年布萊克並未通報死亡，這段期間她利用祖母的老人津貼支付房貸，但最後還是因為經濟問題，而讓房子成為法拍屋。
最後直到買家前去看房，才意外發現放在冰櫃中的屍體，據社福機構調查，布萊克自2001年到2010年這9年間，以祖母的名義盜領了超過18萬美金（約新臺幣557萬），目前警方仍在調查相關細節，她則被以非法盜竊、收受贓物和虐待屍體起訴。
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