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想回健身房運動？ 這些防護不可少

世界日報 / 編譯周芳苑／綜合報導

運動愛好者先前因新冠疫情沒辦法到健身房，只好在家上網健身、跑步，如今，全美超過20州重啟健身房，勤運動的人們又可回到健身房，接受一對一指導、使用商業等級的器材。

但是，該這麼做嗎？

圓石市科羅拉多大學(University of Colorado at Boulder)化學教授希門尼斯研究新冠病毒傳播，認為健身房是高風險環境， 在人口密集的空間停留很長時間將增加感染風險，通風不佳的情況更是如此。

民眾們也持警戒態度； 華盛頓郵報和馬里蘭大學進行的民調顯示，78%受訪者認為健身房應繼續關閉。

約翰霍普金斯大學運動醫學醫師德雷赫認為，是否重返健身房應根據個人的成本效益分析，問問自己是否真的需要健身房才能運動？如果必須上健身房，應多方考量。

考量重點包括所在地的感染病例數、自身健康情況、健身房空間和人員密度、運動時間、通風良好、配戴口罩、保持個人衛生、充分了解重要保健資訊。

針對自身健康，喬治梅森大學資深感染預防流行病學家波佩斯庫建議，超過60歲、平常容易接觸感染源的人最好遠離健身房。業者Life Time的員工開始值班時需量體溫，超過華氏100.4度就被送回家，羅德島健身房Core則要求顧客以零觸控方式量測體溫。

針對人員密度，Life Time容納人數控制在50%，健身設備相隔至少六呎 ，並在地上標記以提醒人們相距六呎；還在關注開放動向的奧里瑪也開始規畫，打算開放後調調降課程人數。

針對停留時間，德雷赫醫師建議人們運動完回家梳洗，減少在健身房停留的時間。

針對通風，波佩斯庫提醒，空調系統應有足夠的周轉率和完備的過濾器。希門尼斯教授特別強調通風空調（ventilating）和混合（mixing）的區別。 良好的通風空調會讓新鮮空氣， 混合模式則讓相同的空氣重複循環，就好像風扇在沒有與外部空氣流通的室內運轉一樣，比毫無通風或風扇更糟糕，他引述疾病管制預防中心資料，一家飯店爆發新冠病病毐感染，被認為是空調設備造成的。

至於配戴口罩，可避免人們擴散病毐 ，務必遮蓋口鼻；有關個人衛生，波佩斯庫說，重點是要適度清潔用品，健身設備應使用美國環保局N級消毒產品，務必詢問健身房如何清潔，而且，就算健身房充分清潔，還是要勤洗手、避免觸摸臉部。

根據白宮的指導方針，健身房如果遵守嚴格的疏散和衛生規定，便可開門營運， 但具體細節不清，預留很大的灰色空間。

各州規定有所不同。業者Life Time發言人湯斯特倫說，該公司在全美設152個健身俱樂部，有一本400頁的安全手冊，由擔任州流行病學家的醫生指導編撰；在賓州，尚未允許開放健身房，但費城健身房Freehouse Fitness Studio負責人奧里瑪密切關注賓州疾病控制與預防中心、州長意向和相關動態，思索著一旦開放該如何因應。

健身 口罩

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