民調：逾半數人不敢去健身房 政黨傾向也有差

儘管各州和地方政府逐漸允許企業恢復營運,美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)最新民調顯示,多數美國人不太可能在短期內去健身房、酒吧、餐廳、電影院或劇院。

新冠肺炎疫情重創經濟,但重啟經濟的復甦可能不會太快浮現。

民調顯示,僅42%受訪者未來幾周可能出席音樂會、看電影或球賽;泰半常上餐廳、到健身房運動或旅遊的人們表示,能夠再度自在地做前述事情。

約四分之一美國人透露,街坊有人因疫情失業,近半數失去家庭一半收入,包括資遣、減薪、縮減工時或無薪假。

大多數因疫情遭資遣的勞工認為,疫情退去後能重返崗位;關心職位可能不會在未來幾個月回復的人則從4月的20%增至30%。

印地安納州居民安柏‧范丹博崎(Amber Van Den Berge)盼能重返健身房教課,但她得接受檢測,每天量體溫並戴口罩。她說:「戴口罩教健身?我還沒準備好。」

人們的政黨傾向也影響了他們回歸疫情前生活模式的意願,共和黨人在各方面都比民主黨有意願回歸疫情前生活,如到餐廳用餐(共和黨69%,民主黨37%)、看電影或欣賞音樂會(68% to 28%)、旅遊(65% to 38%),以及上健身房(61% to 44%)。

69%受訪者在疫情發前常上街購買非必要用品,兩黨人士都有高度意願再去購物中心或商店,但共和黨人(82%)的比率仍高於民主黨(61%)。

保險公司副總裁尤斯特(Greg Yost)不擔心外出,因為他認為居家避疫造成的經濟損害,比新冠病毒造成的死亡更可怕。

他說:「因為經濟停擺而引發衰退、無家可歸等問題,我會帶著孩子自在上餐廳,不戴口罩。」