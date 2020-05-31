非裔民眾之死引抗爭 美種族歧視仍重

美國警方日前導致非裔民眾佛洛伊德死亡一案，再度撕開美國種族歧視傷口，使全美多處陷入暴力抗爭。明尼蘇達警方執法過當影片曝光後，在全美各地引起大規模暴力抗爭，多處商家、執法機構與車輛遭破壞與焚毀，州政府也紛紛宣布宵禁並動員國民兵。儘管涉案警察已經遭逮捕並將於6月1日出庭，但人民的怒火恐一時無法平息。

衝突擴大實施宵禁

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市警察肖萬因執法過當，疑似將手無寸鐵的黑人佛洛伊德壓制到窒息而死。此一舉動遭民眾錄下上傳之後，讓全美舉國譁然，除了許多公眾人物發表痛心或譴責的言論之外，美國民眾更不分種族上街遊行抗議，在各地與警方展開激烈的衝突。

根據美國《紐約時報》報導，至30日已經進入示威第五晚的明尼亞波利斯市，群眾抗爭程度仍未見緩解。束手無策的州政府被迫動員明州所有的國民兵（約1萬3千名）加入維持秩序的行列，並同步透過警方強力執法與宵禁，才稍微控制住暴力示威的擴散程度。

美國《NBC新聞》指出，佛洛伊德之死的抗議早已擴散到全美各地，暴力抗爭激烈的程度也讓各大城市如明尼亞波利斯、西雅圖、波特蘭、丹佛、亞特蘭大、洛杉磯、克里夫蘭、哥倫布、匹茲堡與費城通通自30日晚間起實施宵禁。

拉美記者遭捕

諷刺的是，儘管此次的大規模抗爭就是因種族歧視而起，明尼蘇達州警方似乎並未記取教訓，又對CNN記者做出爭議逮捕。同樣在現場報導，CNN拉美裔的記者希梅內斯在出示記者證後，仍在鏡頭前遭警方上銬帶走，而在另一地的白人記者坎培爾就並未遭到警方刁難。

希梅內斯在現場直播遭現場逮捕一事也讓CNN總裁祖克憤怒地要求明尼蘇達州警方立刻放人，並表示這是對第一修正案保證人民言論自由的嚴重侵害。

黑人仍受歧視

美國自開國以來就飽受種族問題之苦，儘管對外宣稱是文化大熔爐，但也有人認為是大拼盤因為各族群無法互相融合。美國全國有色人種協進會全國委員會成員巴柏牧師也投書英國《衛報》指出，美國社會仍普遍「系統性地」歧視黑人。無論是疫情前或疫情後，黑人族群在財富、醫療、教育等方面都落後許多。他呼籲美國應利用此機好好「傾聽美國的傷口」，並希望此次抗議能喚醒美國的良心，為少數族群帶來重大改變。

【更多精采內容，詳見 】