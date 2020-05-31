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推特槓上川普？ 再度對川普貼文開刀

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
川普推文因「鼓勵暴力」而遭推特隱藏處理，讓川普與推特之間的摩擦繼續升高。（photo by Wikimedia）
川普推文因「鼓勵暴力」而遭推特隱藏處理，讓川普與推特之間的摩擦繼續升高。（photo by Wikimedia）

川普貼文上遭事實查核後，推特再度出招，將川普的貼文標記為「鼓吹暴力」。推特近日一反先前放任的管理立場，除了大動作審核川普推文，也加強審查其他國家領導人的貼文。因推特已接連兩次對川普貼文開鍘，也讓他們與川普之間的齟齬白熱化。

川普推文遭隱藏

根據英國《衛報》報導，川普28日一則關於鎮壓示威的貼文，慘遭推特隱藏處理。川普在該篇推文中揚言要派遣國民兵至明尼亞波利斯市鎮壓示威，並向明尼蘇達州州長表達願意提供軍事支援。

他更在推文中引用極具爭議的邁阿密前警察局長海德利於1967年對黑人社區採取暴力鎮壓策略時的辯白：「當搶劫開始時，射擊也會開始」，暗示他將示威者視為暴民，並希望能採取暴力鎮壓。此推文發布後兩小時，推特隨即就對川普的推文採取隱藏動作。

https://mobile.twitter.com/realDonaldTrump/status/1266231100780744704

非首位被處理領導人

《英國廣播公司》指出，推特用「此篇貼文鼓勵暴力」為由隱藏了這則貼文。特別的是，推特也決定保留這則貼文，並在用戶可以點擊觀看前發布免責聲明表示，推特認為基於公共利益，此篇貼文應對所有大眾保持開放。

而川普實際上並不是第一位貼文遭「處理」的國家領導人。推特就曾在2019年因為伊朗最高領袖何梅尼推文威脅作家魯西迪而移除該篇推文。巴西總統卡斯楚與其政府官員的數個帳戶，也被推特基於違反其基本政策而暫停使用權。

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川普 英國 警察

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