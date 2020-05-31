馬斯克轉彎？與川普越來越合拍

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)質疑新冠肺炎的主流科學報導，並提倡用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)予以治療，他還批評州地方政府封鎖並稱此舉違反違憲；他近日主張與川普總統頗為相似，而且兩人都對火箭升空計畫情有獨鍾。

新聞網站Politico報導，馬斯克近幾個月頻繁淡化疫情嚴重性的發言，使他流失一些基本粉絲；他蓄意違抗居家避疫令，還威脅要將特斯拉從防疫措施嚴格的加州撤離。

但同時，他也獲得不少新仰慕者；他因試圖讓特斯拉廠房復工而公開批評加州議員，他對有線電視新聞網(CNN)等媒體日益不耐；他還引述電影「駭客任務」(The Matrix)發表神秘推文，疑似呼籲網友服用「紅藥丸」(red pill)，更吸引川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)回應「已服用！」(Taken!)。

川普網路陣營的知名迷因創造者庫克(Logan Cook)表示：「馬斯克與川普有很多共同點，兩人都是敢『搖晃盒子』(shake the box)的人；也就是說，他們不喜歡事情的演變時，不會畏懼挑出並搖晃那個盒子，並因此將前人整齊擺入盒內的東西碰撞出新組合。」不過觀察家發現他「紅藥丸」文末加上象徵「美國民主社會主義」的紅玫瑰符號，讓原本以為他為川普理想模糊背書的人感到懷疑；儘管如此，親川普的保守派仍歡迎他加入。

Politico報導，新冠肺炎爆發前，馬斯克與川普唯一共通點似乎是希望讓人類重返月球，以及熱愛在推特發文。馬斯克註冊為獨立選民，先前他的立場偏溫和派，更曾公開批評川普。

但是經常抨擊批評者的川普卻對馬斯克讚譽有加，他稱讚馬斯克是有如愛迪生般的「超級天才」，並呼籲要珍惜國家人才。

自從疫情開始後，馬斯克曾多次質疑有關疫情的主流科學研究，甚至引發網友檢舉建議推特移除他散播假資訊的推文；他甚至在3月推文：「新冠肺炎恐慌很愚蠢。」他在這段期間的行為迎來川普支持者稱讚。

「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)保守評論員蒂亞娜．洛厄(Tiana Lowe)表示，她不認為馬斯克在對極右派示意，而且馬斯克未必樂見自己最近與川普看法相近；但洛厄表示：「這樣的組合在這奇怪時期也頗合理，尤其是兩人都不滿民主黨政治人物、官僚和媒體。」