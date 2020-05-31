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美退WHO削弱合作 歐盟籲重新考慮

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩表示，世界各國團結合作，多邊共同努力，才是打贏這場疫情戰爭的唯一有效可行的手段。（photo by Wikipedia）
歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩表示，世界各國團結合作，多邊共同努力，才是打贏這場疫情戰爭的唯一有效可行的手段。（photo by Wikipedia）

歐盟呼籲美國勿退出WHO，以免在暴風雨中拆毀堤防！美國宣佈與WHO世界衛生組織終止關係，歐盟31日發表聯合聲明，呼籲美國重新考慮，指目前全球持續對抗疫情之際，各國主要任務是挽救生命、阻止疫情，唯有透過全球團結合作才能戰勝疫情，並強調歐盟將繼續向WHO追加資金。

國際公衛大倒退

根據《BBC》報導，川普29日表示，WHO未能按要求進行改革，「美國即日起將終止與WHO的關係。」並將這些資金重新分配給全球其他組織，以滿足全球緊急公衛需求，但並未說明打算使用哪種機制終止WHO資金。川普稱：「儘管美國每年支付4.5億美元給WHO，而中國每年只支付4,000萬美元，但中國卻已經完全控制著WHO。」

川普多次批評WHO對疫情的反應遲緩，指WHO在疫情爆發初期就反對對中國祭出旅行禁令，根本是以中國為中心，並曾將WHO形容為「中國的木偶」。川普18日曾致函WHO秘書長譚德塞說，如果WHO未能承諾在30天之內做出實質性的重大改革，美國要永久性的撤出資金，並重新考慮在WHO的會員身分。

「這是令人失望的國際公衛大倒退。」德國衛生部長延斯·史潘批評，「如果WHO對未來有不良影響，確實需要進行改革，歐盟必須扮演領頭羊，並在財務上更積極參與，這是歐盟輪值主席國的優先事項。」美國共和黨參議員拉馬爾·亞歷山大說，他不同意總統的決定，如果沒有美國資助，疫苗的臨床試驗可能中斷。

避免削弱國際合作

根據《9NEWS》報導，歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩表示，世界各國團結合作，多邊共同努力，才是打贏這場疫情戰爭的唯一手段。她說，「世衛組織需要繼續引領國際應對大流行病，現在如此，未來也應當如此，現在是強化合作與尋求共同解決方案的時候，任何削弱國際合作的行為，能避免的話，都應儘可能避免。」

「我們不能在暴風雨期間拆毀堤防。」歐盟在聲明中強調：「基於此，我們呼籲美國重新考量已宣布的決定。」

川普指WHO在疫情爆發初期就反對對中國祭出旅行禁令，根本是以中國為中心，並曾將WHO形容為「中國的木偶」。（photo by Pixabay）

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