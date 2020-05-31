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小小體操選手10歲擁六塊肌 網友驚豔

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國喬治亞州體操選手莫西爾迷上健身、練出六塊肌，在社群平台Instagram上擄獲近5萬粉絲。取自臉書@lyzabrooks
美國喬治亞州體操選手莫西爾迷上健身、練出六塊肌，在社群平台Instagram上擄獲近5萬粉絲。取自臉書@lyzabrooks

美國喬治亞州一名體操選手莫西爾（ Lyza Brooks Mosier）年僅10歲，就擁有令人豔羨的六塊肌，超健美的體態讓她在社群平台上擄獲近5萬名粉絲。

莫西爾去年夏天「愛上」健身，居家避疫期間，她更加勤奮不懈地加強鍛練：每天早晨5時30分起床，每周訓練時數達到30小時。

對四年前開始接觸體操的莫西爾來說，健身並非陌生的苦差事。

她的Instagram帳號貼滿她在家運動和練體操的許多相片，並且配上勵志座右銘。例如，她在展示單手撐地倒立的絕技時，配上出處不明的名言佳句：「別擔心人生顛倒錯亂。你怎知習以為常的那邊會比即將來到的更好呢？」

但她的粉絲更留意她愈發明顯的肌肉線條。

有網友在她展現六塊肌時留言：「好強！不可思議。」另有人說：「你好強壯！我想要你的腹肌。」還有些是，「你看起來棒透了，穠纖合度又健康」。

莫西爾去年開始參加母親開設的健身課程，展現出對訓練執著的熱情。

她的母親說，莫西爾全靠自我驅策，因為她想成為「強中之強」：「她5時30分起床鍛練以保持最佳狀態。我們在儲藏間裡設置各種體操器材，她一進去健身就是好幾個小時。」

莫西爾母親補充說，莫西爾在很短的時間內展現驚人成果，也樂於激勵別人：「她喜歡聽人說，她啟發了別人，雖然我們偶而還是會聽到有人指責我們、不該讓她受那麼多訓練的惡評。」

有些人認為莫西爾的訓練「過度」，但莫西爾的母親掛保證表示，她並未干涉或規定莫西爾的日常健身。她說：「我有四個小朋友和莫西爾央求健身。我很以她為榮，我等不及看到她達成夢想，成為一名優秀的體操選手。」

美國喬治亞州體操選手莫西爾迷上健身，居家避疫期尤其加強訓練，優美體態在社群平台Instagram上擄獲近5萬粉絲。取自臉書@lyzabrooks
美國喬治亞州體操選手莫西爾迷上健身，居家避疫期尤其加強訓練，優美體態在社群平台Instagram上擄獲近5萬粉絲。取自臉書@lyzabrooks

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