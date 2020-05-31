51%紐約市感染率最高在布朗士 低收入和少數族裔受創最重

紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）30日將州議會S.8427/A10528號提案簽署成新法，為犧牲在抗疫一線工作人員的家屬提供死亡撫恤金；當日州府也公布紐約市新冠病毒感染率最高前十個郵遞區號（ZIP Code），有六個位於布朗士區，感染率超過50%的三個郵遞區號也都位於布朗士區。葛謨表示，這更說明低收入和少數族裔社區受疫情打擊最大，州府將在這些地點再開放十個檢測點，為紐約市重開做好準備。

葛謨簽署新法 提供抗疫死亡公務員撫恤金

葛謨簽署S.8427/A10528，為履行職務期間因患新冠肺炎而死亡的公務人員提供死亡撫恤金，每年固定向其家屬發放；在該法未實施前，染疫死亡的公務人員只有資格獲得普通的死亡福利。

根據州府數據，紐約市平均感染率為19.9%，但感染率排名前十的區域感染率在38%至51%之間，其中有六個都位於布朗士，三個位於布碌崙（布魯克林），一個位於皇后區牙買加（11427），排名第一的布朗士郵遞區號10457地區感染率高達51%，郵遞區號10460和10468的感染率也高達50%，布碌崙郵遞區號11226的弗萊布許（Flatbush）和皇后區牙買加感染率為45%。

葛謨表示，隨著紐約市將在一周後重開，為避免這些高感染區出現疫情二次爆發，州府會與紐約州最大的醫療系統諾斯韋爾醫療中心（Northwell Health）合作，在這十個區域內各開放一個檢測點，並提供更多口罩和洗手液，也要求紐約市100多家私立醫院與11家公立醫院做好可能需要接待更多感染病患的準備。

紐約市過去一周新增感染人數為5000多人，遠低於4月初單周新增4萬人感染的數字。

西紐約地區（Western New York）和首府地區（Capital Region）將於下周到達第一階段復工兩周期滿，預計可以進入復工第二階段。