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事實查核不流於主觀認定 推特挑戰在於透明公開
社群媒體推特推出事實查核標籤以來，除駁斥美國總統川普本週關於郵寄投票的誤導性說法，也對其他數以千計推文加註標籤，其中多是關於新冠肺炎的貼文。
推特（Twitter）發言人凱利（Liz Kelley）今天表示，公司應該不會為了這項任務新增員工。
事實查核組織樂見推特的新作法，但也希望推特更清楚說明所用的方法以及如何論證。
核查事實真相的美國網站「政治真相」（PolitiFact）執行董事夏羅克曼（Aaron Sharockman）指出，推特的流程並不透明。他說：「某個程度來說，事實查核是主觀認定，如何評價事情是主觀認定，拿什麼東西來審核是主觀認定。」
推特執行長杜錫（Jack Dorsey）坦然接受批評。他表示，他贊成事實查核的「來源應該公開，才能讓大眾加以證實」。他並在另一篇推文中表示，推特「至關重要」的是更加透明化。
俄羅斯利用網路干預2016年美國總統大選之後，各界密切檢視社群媒體平台如何監督迅速擴散的假新聞，以及其他類型的辱罵內容。
而推特把川普關於郵寄投票的推文加註標籤，有別於臉書（Facebook）等競爭者的作法。臉書表示會保持中立，把事實查核工作留給第三方夥伴來做，也不會審視政治人物的貼文。
推特5月間宣布，針對爭議與誤導性訊息加註事實查核標籤的新政策，會從新冠肺炎相關訊息擴展到其他主題。推特並在本週標註川普推文後表示，往後與選舉誠信有關的誤導性內容也會加註標籤。
推特發言人凱利表示，團隊會繼續把標註對象擴大到其他主題，可能造成人們立即傷害的說法將列為優先處理。
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