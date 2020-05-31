川普威脅放狗咬人！華府市長：回到民權運動最黑暗場景

美國總統川普周六（30日）揚言，抗議一名黑人男子遭白人警察單膝壓頸施暴致死的示威者如果越過白宮圍欄，將遭遇「惡犬和可怕武器」。

民主黨籍的華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）在推特上反唇相譏，表示「沒有惡犬和可怕武器。只有一個嚇破膽的人」。

非裔女市長鮑賽說：「在#佛洛德被謀殺和數百年來體制化習以為常的種族歧視之後，他（川普）恐懼／孤單地躲在圍欄後面，而我挺大家和平行使憲法第一修正案權利。」

鮑賽指責川普推文「美化暴力」，攻擊人性和國家，讓人回想起民權運動時期最黑暗的場景，那時警察也放狗咬非裔示威人士。她說：「我為美國總統對同胞講出這樣的話感到震驚。」

佛洛德上周一在明尼亞波利斯喪生，全美各地爆發示威抗議，部分涉及暴力。

白宮上周五下午暫時封鎖，因有數百人聚集在對面的拉法葉廣場。遊行隊伍雖開拔離去，但示威者稍後重新聚集，現場拍攝的影片顯示，警方和試圖推倒金屬圍欄的民眾互相推擠。群眾在周六凌晨被驅散。

數小時後，川普推文誇守衛白宮的秘勤官員「非常酷。我在裡面，看到所有動靜，覺得再安全也不過了」。

他說：「一大群人，內行地組織起來，但沒人能突破圍欄。如果他們侵入，會有最凶猛的惡犬和最可怕的武器相迎。許多秘勤人員正等待行動。」

但川普的推文並未能嚇阻抗議群眾，他們周六下午又和聯邦執法人員發生第二波暴力對峙。

數百名示威者徘徊在白宮附近，那裡以警方車輛和金屬障礙物加強防護，並布署了好幾排武裝秘勤局人員和美國公園警察局的警察。示威者破壞了數輛秘勤局車輛，並以肉身往鎮暴盾牌上撞。員警揮舞警棍並發射胡椒球彈逼退人群。太陽下山後，街上可見華府國民兵的卡車轟隆隆地巡行大街。