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SpaceX載人火箭成功發射 美國重返太空

中央社 / 華盛頓30日專電
觀眾從佛羅里達州泰特斯維爾的一座橋上觀看火箭發射。美聯社
觀眾從佛羅里達州泰特斯維爾的一座橋上觀看火箭發射。美聯社

睽違9年後，美國獵鷹9號今天順利將2名太空人送往國際太空站，宣告美國重返太空。在現場見證的美國總統川普表示，「這令人難以置信，這樣的科技，這樣的力量」。

太空探索科技公司（SpaceX）今天下午3時22分在川普見證下，在佛羅里達州卡納維爾角（CapeCanaveral）順利發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把搭載兩名美國太空人的全新「飛龍號」（CrewDragon）太空船送往國際太空站（ISS），正式宣告美國在2011年後重返太空，也象徵民間企業正式參與太空開發時代來臨。

川普向在場媒體表示，「這太令人難以置信，這樣的技術，這樣的力量」，他也以美國國家航空暨太空總署（NASA）所有員工的努力為榮。

川普隨後在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter）發表演說。他先對發生在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）事件公開發表談話。當地一名非裔佛洛伊德（George Floyd）被4名白人警察攔下並上銬，他趴在地上，並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過5分鐘，佛洛伊德最終斷氣。警方對待非裔美國人的方式，在全美各地點燃怒火。

川普說，這起不該發生的悲劇，讓全美各地民眾感到恐懼、憤怒與悲傷。他表達對和平示威者權利的支持，也聽到他們的聲音，但現在在街頭發生的事與佛洛伊德無關，這些暴力與破壞行為正在威脅無辜者，摧毀工作、傷害企業並燒毀建築物，這與正義及和平無關，他堅決反對暴力、混亂與無秩序。

獵鷹9號原先預計27日下午升空，但在最後一刻因為氣候不佳宣告暫停，改到今天發射，讓當天專程前往的川普撲了個空。所幸今天佛州天氣適宜，順利發射，川普也成為尼克森（Richard Nixon）與柯林頓（BillClinton）之後，第3位親自看著執行載人任務的太空船發射升空的美國領袖。

對於今天成功發射，川普讚揚這是美國在太空發展取得領先地位的里程碑，他說，在太空排名第二，就不可能在世界排名第一，因此美國致力於發展太空，成立太空軍種。川普也祝福這兩名太空人安全，旅途一切順利。

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