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川普嗆退出WHO 杜紫宸：最大金主連譚德塞都換不下來
美國總統川普29日宣布將退出WHO。中華大學講座教授杜紫宸在臉書表示，川普宣布美國退出世界衛生組織 WHO，實在又是一則國際大笑話。
他說，川普和台灣不喜歡世衛秘書長譚德塞，人盡皆知。可是WHO是WHO，WHO曾經為全球徹底消滅了天花和瘧疾，為非洲等落後國家的公衞做出過鉅大貢獻，講得更清楚一點：世衛組織是受人尊敬的，譚德塞是有爭議的。
杜紫宸說，台灣不是會員國，所以最多只能抗議，可是美國是WHO最大的金主，居然連WHO一個秘書長都換不下來，最後還老羞成怒退出。做為世界第一大強國。這也未免太扯了吧？
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