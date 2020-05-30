撿便宜！潘尼百貨破產 6月辦停業特賣

老牌百貨連鎖店潘尼(J.C. Penney)在這波新冠疫情衝擊下不支倒地，申請破產保護，其律師28日表示，多家潘尼分店的停業特賣將在6月展開。

財經新聞頻道CNBC報導，凱易(Kirkland & Ellis)律師事務所律師薩斯伯格(Joshua Sussberg)線上受訪表示，潘尼百貨6月4日向法院提出關門流程動議，而聽證在6月11日舉行，屆時將於即將永久關閉的分店舉辦出清特賣；到7月1日，第二波特賣將展開，只是規模較小。

潘尼今夏即將關閉哪些地點的店面，其清單目前還無法取得。

薩斯柏格表示，總而言之，這些停業特賣將舉行12到14周；構想是讓潘尼百貨能趁學生返校季，把業績最大化。當然，前提是新冠疫情能減緩，學生可以回學校讀書。

潘尼百貨5月間表示，全國846間店面，為數三成將永久關閉，此舉係公司重整計畫。到2021年2月再關192家，2022年又關50家，屆時全美購物商城裡，潘尼百貨總家數只超過600家多一些。

潘尼百貨28日發布的新聞稿裡表示，27個州共150家店面已重新開門做生意，新冠疫情下重開的總店數達到304。有5家潘尼百貨店現在只能路邊領貨。6月3日前恢復營業的店面將近500家。

薩斯伯格表示，潘尼百貨今年業績相比去年同期下跌約39%，隨著更多家店恢復營業，情形將有所改善。潘尼另要求各地房東調降6、7、8月的房租。