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白人警察執法不當引公憤！美國準備出動憲兵 鎮壓暴力示威

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國各地爆發示威，圖為肯塔基州警方以人牆阻擋抗議群眾。法新社
美國各地爆發示威，圖為肯塔基州警方以人牆阻擋抗議群眾。法新社

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市非洲裔男子佛洛德（George Floyd）日前因白人警察執法不當致死，引發公憤，民眾上街抗議、和警察爆發衝突並縱火、掠奪，美聯社報導，美國防部已下令幾個憲兵部隊待命，準備前往明尼亞波利斯支援警方維持治安。

根據要求匿名的三名消息人士指出，美國防部下令北卡羅萊納州布雷格堡（Fort Bragg）和紐約州德拉姆堡（Fort Drum）憲兵部隊待命，要在接到命令後四小時內出動。科羅拉多州卡森堡（Fort Carson）、堪薩斯州萊利堡（Fort Riley）的憲兵單位也被告知要在接到命令後24小時內部署。

美國總統川普要求國防部長艾思博動用軍隊協助鎮壓明尼亞波利斯暴動後，五角大廈30日以口頭下達動員令。

川普28日晚間在橢圓形辦公室透過電話提出要求，參與電話會議的官員包括艾思博、國安顧問歐布萊恩及其他幾位官員。根據參與通話的一名資深五角大廈官員，川普詢問艾思博，若明尼亞波利斯抗議活動持續失控，快速部署軍隊的選項。

這名消息人士指出，美國總統可援引1807年反暴動法動用憲兵鎮壓暴亂。美國上一次動用反暴動法是1992年的洛杉磯暴動。

洛杉磯警方1991年逮捕黑人金恩（Rodney King）時過度使用暴力，涉案員警後來獲判無罪，引發暴動，造成數十人喪生、2000多人受傷。

除了明尼亞波利斯，紐約、洛杉磯、芝加哥、休士頓等各地城市也出現警民激烈衝突場面。在亞特蘭大，群眾逼近CNN總部，破壞大樓的標誌、與警方對峙，抗議群眾並放火燒毀一輛警車。華府白宮附近有群眾聚集，白宮一度封鎖。

憲兵 洛杉磯 川普

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