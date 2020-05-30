設限川普推文「不准按讚、留言」專家：推特有權這麼做

川普總統與社群媒體推特公司之間的衝突，正愈演愈烈。川普29日凌晨針對明尼阿波利斯市動亂推文直指「不會坐視暴徒」、「開始搶，就開槍」，不到一小時，推特隨即在此推文前附加「聲明」，指此帖「讚揚暴力」，違反推特規則，不准按讚、留言。

這是推特首度以此作法對川普發文「設限」，但也引發推特有沒有權這樣做的討論。

研究憲法第一修正案的學者指出，川普及其盟友29日上午的行為是在開倒車，試圖扼殺與他不同看法的人。

川普在忙著處理明州暴亂之際，不忘抽空指責推特此舉專門針對保守派、尤其是他本人，他呼籲廢除推特的法律免責保護；白宮官方推特帳號更發出與川普內容相同推文，擺明了挑戰推特界限，結果推特照樣在白宮推文前添加同一「聲明」。

川普與推特之間的戰爭在本周白熱化，推特26日首度「開鍘」，針對川普兩則有關「郵寄投票導致造假」推文，加上警示標籤和連結，要求讀者「查明事實」。

惱羞成怒的川普立即在28日簽署行政命令，企圖限制社群平台業者的內容審查權力，還聲稱此舉是「捍衛美國言論自由」，並點名推特公司對特定推文加註警告標籤，明顯有政治偏見。

面對推特對川普明州暴動推文貼上「暴力」警語，白宮官方推特標註推特執行長多西（Jack Dorsey），指「總統並未誇耀暴力，還予以明確譴責。 @Jack和Twitter的偏見與惡意『事實查核』足以顯示：推特是發行者，而非平台。」

由總統任命的聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）也表態支持川普。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）執行主任詹姆·賈弗（Jameel Jaffer）說：「這場爭議的根本，其實是關於推特是否有權不同意、批評和對總統做出回應。推特的確有權如此。但總統和他的顧問顯然並不同意這一點，實在是太讓人不寒而慄了。」