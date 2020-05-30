挑動種族議題？川普爭議推文 源自1967非裔抗議

川普總統29日凌晨針對明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德遭命案引發的激烈抗爭推文，其中短短的兩句話「開始搶，就開槍」 （when looting starts, shooting starts），卻掀起第二波風暴；這兩句話在美國歷史上的淵源，可以追溯到民權運動時期。

1960年代，佛羅里達州邁阿密市一名白人警長在處理少數族裔群眾發起的示威抗議時，便曾下令「開始搶，就開槍」（when the looting starts, the shooting starts）；主張種族隔離總統候選人華勒斯（George Wallace）在1968年競選期間，也曾喊出「開始搶，就開槍」。

1967年間，邁阿密警察局長希德里（Walter Headley）聽聞市區內有抗議群眾到商店公然搶劫時，說出了「開始搶，就開槍」的處理原則，但民運領袖則高度反彈，憤憤不平。

當時的時空環境下，人權團體「美國有色人種協會」（NAACP）及非洲裔社群組織長年來不斷抱怨，非洲裔社區遭到邁阿密警方不當對待。

霍華德大學（Howard University）政治系教授盧桑（Clarence Lusane）表示，擔任警察局長長達20年的希德里曾經公開指出，就是因為邁阿密警方表達了「開始搶，就開槍」的明確態度，當地才沒有爆發任何暴動。

盧桑表示，希德里這句話可能是引用自綽號「公牛」的阿拉巴馬州布明罕（Birmingham）公安廳長康諾（Eugene "Bull" Connor）；康諾向來支持種族隔離主義，因為出動警犬、消防水管對付非洲裔抗議群眾而惡名昭彰。

事實上，希德里「開始搶，就開槍」的手段，後來被認為導致邁阿密暴力衝突更加升溫，包括1980年發生非洲裔男子麥克杜菲（Arthur McDuffie）因為闖紅燈而遭到十幾名戴德郡（Dade County）白人員警聯合打到昏迷的事件，後來麥克杜菲傷重不治。

而川普在明州種族紛爭中推文引用這兩句話，對象又是非裔，挑動的敏感神經不言可喻。