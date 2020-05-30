聲援明州非裔枉死 歐巴馬：歧視不該被視為正常

前副總統白登也悲嘆說，美國根深柢固的種族歧視傷口又被撕裂。 法新社

卸任後鮮少公開評論世事的前總統歐巴馬29日發表聲明，指非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸到窒息而死案，是讓不該在現今美國發生的事被視為正常；已篤定將代表民主黨競逐總統大位的前副總統白登也悲嘆說，美國根深柢固的種族歧視傷口又被撕裂。

歐巴馬說，新冠疫情下，很多國人都希望生活能返回「正常」，只是對千百萬美國人來說，因為種族不同便遭遇差別待遇，居然才是正常，可悲可嘆亦復瘋狂。

佛洛伊德被四名警察制伏逮捕，其中有一名警員用膝蓋頂住他的脖子，儘管他哀求說無法呼吸，警察依然不理不睬，直到他氣絕而死；這件事經人拍成視頻傳上網路，引起社會嘩然。四名涉案警察均被開除，司法部也開始調查此案，但很多城市爆發抗議，明尼亞波利斯亦然。抗議已持續數個晚上。

歐巴馬在社群媒體貼文中表示，過去幾天自己與朋友們談及此事，而一位中年非裔商人寫電子郵件，形容「膝蓋頂在脖子上」足以比喻現今體制如何草率輕慢黑人，無視他們的呼救聲。

白登：撕裂種族歧視傷口

歐巴馬最後寫道，徹查本案，還佛洛伊德之死一個公道，責在明市檢方，但美國人人都有責任，創造「新的正常」，讓偏執及處置不公，不再感染美國制度、人心。

白登則在德拉瓦州自宅透過視頻說，佛洛伊德之死令人悲傷，種族歧視傷口又被撕裂，國家的原罪今天還令人蒙羞，國人此時都該嚴正看待這類令人不悅的真相。