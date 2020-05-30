彭博：川普記者會為降低美中緊張留了一道門

美國總統川普29日雖大動作宣布制裁，並取消給香港的特殊待遇，但從美股的反應來看，顯然市場確實鬆了一口氣。彭博資訊報導也指出，川普為解除美中緊張關係預留空間。

美股從29日開盤前就一直瀰漫緊張氣氛，早盤開低後一路走低，但川普的記者會只開了10分鐘就結束，更未提及美中第一階段貿易協議；擔心緊張情勢升高的投資人總算鬆了一口氣，美股立刻收復失土，終場道瓊僅小跌0.06%，標普500和、斯達克和費半指數更悉數收高，納斯達克綜合指數漲幅逾1%，費半更漲逾2.6%。

川普在記者會中把話說得很硬，「我們的行動會非常強悍，我們的行動會非常有意義」，洋洋灑灑列出四大措施，要反制北京強推「港版國安法」、竊取美國機密技術與智財權，及聯合世衛組織（WHO）隱匿新冠肺炎疫情等問題，但「痛擊」北京的程度並未到部分市場人士之前一直擔心的狀況，最明顯的就是對今年元月兩國簽署的第一階段貿易協議隻字未提。

川普也未提到本周稍早美國國會通過的維吾爾人權法案，智庫美國企業研究所（AEI）中國經濟專家史劍道（Derek Scissors）表示，川普如此一來就不用被迫對中國做什麼，至於對香港的政策，更像是什麼也沒發生。

另一位中國專家戰略暨國際研究中心中國研究主任白明(Jude Blanchette)則提醒，川普的發言雖然省略了他要採取的行動的關鍵細節，但他的語調顯示對中國的敵對程度升高，更強化了兩國關係恐怕仍會進一步惡化的看法。