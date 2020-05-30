雷聲大雨點小？ 川普最新聲明反讓美股上漲

美國總統川普雖大動作宣布制裁，並取消給香港的特殊待遇，但記者會只宣布、不問答，10分鐘就結束，更未提及美中第一階段貿易協議；擔心衝突的恐慌雷聲大雨點小，投資人鬆了一口氣，美股立即收復上午悲觀導致的跌幅。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi ）發表聲明指出，川普並未闡明對陸的嚴肅策略，而是模糊以對，川普執政三年來鼓舞了中國大陸國家主席習近平的加速壓迫。

波洛西表示，若川普要認真對待中國大陸侵害人權的問題，則須與國會制定戰略；若美國基於商業利益不再為中國大陸的人權辯護，美國將失去在其他地方為人權辯護的權威性。

川普稱「行動是強烈的、有意義的」，美國國家廣播公司財金頻道（CNBC）點出川普並未說明對陸方官員的制裁內容，也沒有說明是否要制裁金融機構，同時也看不出是否影響美中第一階段貿易協議。

華府智庫「美國企業研究所」中國事務分析師史劍道（Derek Scissors）接受彭博新聞訪問表示，川普的聲明並不如先前所暗示的那麼劇烈，他認為，這對中國大陸沒有任何約束，就香港政策而言，這是空的（non-event），什麼事都沒發生。

路透引述投資顧問的意見也認為，川普所宣布的內容，不如之前所宣稱的劇烈。