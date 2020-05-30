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川普邀出席華府G7高峰會 狠遭梅克爾打槍
美國總統川普預定於6月底在華府舉行七大工業國集團（G7）高峰會，對此，德國總理梅克爾已婉拒這項邀約。
路透報導，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，「總理感謝川普總統邀請出席6月底在華府舉辦的G7峰會。但目前考量到整體疫情狀況，總理無法同意前往華府與會」。
塞柏特說，「總理當然會持續觀察疫情發展」。
白宮日前表示，川普認為，G7領袖6月底面對面舉行峰會是「重新開放的最好示範」。
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