川普邀出席華府G7高峰會 狠遭梅克爾打槍

「我們理解市民被壓迫的憤怒，不只是一時半刻的累積...」美國明尼蘇達州的黑人市民——喬治．佛洛伊德（George Floyd）——25日遭盤查警官壓頸在地、不理求救，最後佛洛依德不幸死亡的重大警暴事件，引爆地方群眾連續抗爭3晝夜，並攻陷了涉案警察局。目前，奉州長之命入城的國民兵，已在街頭武裝戍衛，事發的明尼亞波利斯與聖保羅「雙城區」，更從週五開始頒布「宵禁」；但同一時間負責調查的主任檢察官，29日也作出了重大宣布：對死者佛洛依德「危險壓頸長達8分46秒」的主嫌、已被解職的44歲警官沙文（Derek Chauvin），已被檢方以「三級謀殺」與「過失致人於死」起訴，並於周五清晨遭到逮捕。

2020-05-30 11:04