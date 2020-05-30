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抗議警察暴力致死！示威者湧入華府 白宮緊急封鎖
俄羅斯媒體RT報導，美國民眾因不滿明尼蘇達州白人員警以膝蓋壓住一名非洲裔男子佛洛德（George Floyd）頸部導致他身亡，紛紛在各地發起抗議，民眾29日湧入白宮對面的拉法葉公園，白宮一度緊急封鎖。
根據民眾推文，29日傍晚聚集在美國華盛頓特區的示威者舉著「沒有正義就沒有和平」、「黑人的命很重要」等標語，並高喊「他是誰？喬治．佛洛德！」。
為避免示威者衝進白宮，身穿鎮暴服裝的警察已進入白宮橢圓辦公室所在的西翼戒備。
#GeorgeFloyd Protest just outside of the White House. pic.twitter.com/SeZiRfiXT5— Fin Gomez (@finnygo) May 29, 2020
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