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川普宣布取消對香港的特殊待遇
美國總統川普29日在白宮舉行記者會宣布，美國將停止與香港的幾乎全面各方面協議，並取消對香港的特殊待遇與政策豁免，從引渡條約到商業關係，都將受到影響。
川普說，這將影響美國與香港之間的所有協議，例如引渡條約、雙重用途技術出口管制，美國國務院也會跟著調整對香港的旅遊警示，取消「陸港分離」的待遇。
川普說，美國將採取必要措施，對直接或間接參與削弱香港自治權的香港官員實施制裁。
川普在記者會也說，今天的宣告將影響美港之間全面的協議，「少數例外」。
「中國大陸以『一國一制』取代『一國兩制』的承諾」，川普表示。
川普指出，最近的事態發展使香港的自由度下降，清楚表明香港已不再擁有足夠自治，現況不足以保證美國對香港所提供的特殊待遇。
川普率領包括國務卿、國安顧問和財政部長等重要官員舉行記者會，在最新宣告之後，川普沒有接受任何提問就離開，記者會約10分鐘就結束。
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