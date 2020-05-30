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川普：美國今起終止與WHO的關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普表示，將終止與世界衛生組織（WHO）的關係。 路透社
美國總統川普表示，將終止與世界衛生組織（WHO）的關係。 路透社

美國總統川普29日在白宮玫瑰花園舉行記者會，說明最新對陸政策，川普提到新冠肺炎疫情，譴責中國大陸瀆職，並表示，「將終止（terminate）與世界衛生組織（WHO）的關係。」

川普表示，中國大陸政府掩蓋武漢病毒，導致疫情蔓延到全世界，造成人命和經濟的巨大損失；中方施壓世界衛生組織（WHO）要求誤導世界各國，中國大陸完全控制WHO，美國政府已要求WHO改革，但WHO拒絕採取行動，「我們今天將終止與WHO的關係，並將資金重新分配給全球其他地方，滿足目前迫切的公衛需求。」

「全世界都需要中國大陸提供有關病毒的答案」，川普說，世界各國都需要透明，為何中國大陸將受病毒影響的武漢民眾轉移到其他地方與世界各處，造成難以計算的損失。

WHO 川普

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