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川普將開記者會 說明美國政府最新對陸措施
美國總統川普將在美東時間29日下午2時（台灣時間20日凌晨2時）舉行記者會，說明美國政府最新對中國大陸的措施。
白宮發出行程更新指川普將在下午2時在白宮玫瑰花園舉行記者會；國務院隨後也通知，國務卿龐培歐將出席川普記者會。
中共全國人大28日表決通過港版國安法，表決之前，川普曾說將針對北京的立法行動提「強而有力應對方案」，龐培歐宣布，認定「香港無法在中國大陸之下維持高度自治」，依據「美國－香港政策法（U.S.-Hong Kong Policy Act）」，總統可視香港自治情況，簽發行政命令宣布終止或恢復對香港的待遇。
川普28日預告，將在29日說明最新對中措施，並重申對陸不滿，稱疫情是中國大陸送給世界的糟糕禮物。
路透報導，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）28日表示，中方對香港強加國安法，削弱香港自治，可能導致香港在金融和貿易方面獲得與中國大陸相同的待遇。
庫德洛接受美國財經媒體CNBC訪問指出，北京必須為此承擔責任，美國不會忽視這點，「如果需要的話，香港現在就可能必須接受與中國大陸相同的待遇，這將影響關稅、金融透明度與股票上市等。」
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