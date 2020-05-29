老狗陪伴病重主人「早1.5小時離世」一起到天國重聚

寵物與主人之間的感情往往深厚到難以估計，美國退休軍人霍夫（Daniel Hove）先前被診斷出患有胰腺癌，11歲拉布拉多犬康納（Gunner）日夜陪伴左右，只是牠的身體也不好，比主人早一步到天國，而在1個多小時後，霍夫也跟著離世，一起到天國繼續相伴。

霍夫患病後，晚年一直住在醫院裡，而忠心的康納便長伴左右，窩心地睡在身旁的小床，甚至有時候會跑到霍夫的腳旁。不管發生什麼事，康納都守候在旁絕不擅自離開，這一幕令霍夫的親朋大受感動，就連霍夫的女兒也表示：「他們是最好的朋友，無論去到哪裡都在一起。」

自從霍夫入院後，其實康納的身體也一日不如一日，5月18日康納精神渙散，手臂也開始腫脹，家人不忍狗狗繼續受苦，於是讓獸醫替牠進行安樂死。令人意外的是，狗狗離開1個半小時後，霍夫也悄然離開人世。霍夫女兒表示，雖然感到難過，但卻有一絲喜悅，因為父親不用眼睜睜看着愛犬離開，而且分隔不久，他們又能在天國重聚。

延伸閱讀：

武漢狗狗醫院外守候3個月 不肯離開的原因叫所有人淚崩

15歲狗狗超有人性 偷偷選擇這場合離世 爸知道後秒淚崩

文章授權轉載自《香港01》