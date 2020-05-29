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「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

川普擬驅逐部分陸生 趙立堅：美國要食言而肥？

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站

美國總統川普今日將舉行記者會，美媒報導指出，川普擬宣布對部分中國大陸留學生的制裁措施。對此大陸外交部發言人趙立堅表示，美國領導人多次表示，歡迎中國大陸學生赴美留學，言猶在耳，美方是不是打算食言而肥？

陸媒澎湃新聞報導，趙立堅表示，美國領導人多次表示，歡迎中國大陸學生赴美留學。雙方領導人3月27日通話時，美方再次表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國大陸留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國大陸公民，包括中國大陸留學生。言猶在耳，美方是不是打算食言而肥？

趙立堅說，一段時間以來，美方在中美人文交流領域採取的一系列消極錯誤言行與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，與雙方民意背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳。給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響，嚴重損害了兩國關係的社會基礎，暴露出美國內一些人根深蒂固的冷戰零和思維。

趙立堅詢問，是不是「麥卡錫主義」正在回潮？如果美國政府公然採取損害中國大陸在美留學人員合法權益的措施，將是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國大陸留學人員人權。

趙立堅表示，陸方敦促美方恪守美國領導人有關承諾，立即停止利用各種藉口對在美中國大陸留學生的不斷限制和打壓，陸方支持中國大陸留學人員依法維護他們的正當合法權益。

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