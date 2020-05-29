影／川普促開槍鎮壓 推文「讚頌暴力」遭隱藏加註警語

美國明尼蘇達州4名警察疑似執法過當，導致非裔男子佛洛德死亡，暴怒民眾28日深夜攻進明尼亞波利斯警局第三分局縱火。美國總統川普為此震怒要求開槍鎮壓，他所發的推文則被推特官方隱藏並加註警告標語。

川普一共發出兩條推文，第一條指控「極左」明尼亞波利斯市長傅萊「非常軟弱」、「完全沒有領導能力」。還指要是他沒有一起行動，把城市控制住，「我就會派國民兵挺進，把事情做對」。

第二條推文則被系統隱藏，並加註警語顯示「違反 Twitter 對於讚頌暴力行為的規則。不過，Twitter 已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益」。

點開後可見他寫道，「這些『暴徒』不尊重佛洛德的回憶，我不能坐視此事發生。剛剛跟華茲州長通電話，告知軍方會一直與他同在。只要有任何難處，我們就會承擔控制，但當劫掠開始，開槍也跟著開始，謝謝！」

明尼亞波利斯市長傅萊對此回轟，「軟弱是拒為你自己行為扛責，軟弱是在危機時刻卸責諉過他人，川普對於明尼亞波利斯的力量一無所知。我們極其堅強。這是艱困時刻嗎？是的。但你最好相信我們會挺過去」。