疫情衝擊 4成美國人擔心無法退休

新冠疫情對經濟的衝擊，超出許多美國人的想像，最新調查發現，56%美國人比一年前更擔心退休後的生活，而擔心在經濟難以復甦的情況下，根本沒辦法退休的人，也達四成。

這是今年5月「單純明智退休信心指數」(Simplywise Retirement Confidence Index)網路調查的結果。

民眾的憂慮不是沒有道理；勞動經濟學家泰瑞莎．吉拉達奇(Teresa Ghilarducci) 從2008年經濟大衰退起開始研究退休，發現衰退使得數百萬美國人無法退休，「祖母在麥當勞打工」的現象也開始頻繁出現。

雖然當時情況不佳，吉拉達奇認為新冠疫情將令從50多歲到70多歲者的生活更不確定、也更困難。根據她的計算，疫情將迫使310萬年長員工退休時陷入貧窮，很多人將被迫在自己的健康和需要薪水支票之間做選擇。

吉拉達奇指出，這次的疫情與以往衰退不同之處，在於失業率奇高。除了很年輕的員工以外，年長員工是失業率攀升最快的群體。他們可能不會再返回職場，或是要花很長時間才能再找到工作；也就是說，他們必需動用退休積蓄，可能舉債，提前申請社會安全金，以致福利減少。

如果你也擔心無法退休或退休受影響，專家建議，除非絕對必要，否則別動用退休金帳戶；此外，考慮彈性調整退休計畫。

這場史無前例的病疫，可能迫使有些接近退休年齡的人延後退休，而「延後幾年退休」和「不能退休」並不相同，面臨目前情況，退休計畫最好有彈性。沒人預測得準疫情何時結束，經濟何時復甦；專家建議，盡量「順勢浮沉，與時俱進」，不要落入「這輩子無法退休」的悲觀想法。