挺川普？ 查克柏格批推特：社群平台別當「真理仲裁者」

推特(Twitter)對川普總統有關通訊投票可能涉及舞弊的貼文加註「事實查核」標籤的爭議，引發社群媒體龍頭「臉書」執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)的抨擊與質疑，呼籲推特別當「真理的仲裁者」(arbiter of truth)。

雖然臉書仍舊是最多人使用的社群媒體，但抓到打擊競爭對手推特的機會，查克柏格也毫不手軟。

查克柏格在28日福斯新聞頻道「每日簡報」(The Daily Briefing)節目受訪時說：「我強烈相信臉書不會針對所有網路言論的真實性進行批判。一般來說，私人公司不應該如此；特別是社群媒體平台，根本沒有立場這麼做。」

但推特執行長多西(Jack Dorsey)堅守一貫立場表示，推特仍會持續嚴格控管全球選舉的不實資訊。

「我們不是在當真理的仲裁者。」多西反擊查克柏格表示：「我們的目的是把矛盾言論串連起來，讓使用者自行判斷；推特需要更加透明，讓民眾知道我們這麼做的原因。」

被推特加註事實查核的標籤後，川普抱怨自己的言論自由遭侵犯，在27日先放話將有「大動作」對付使共和黨人士禁聲的社媒平台，威脅要讓它們「關門」後，在28日更簽署行政命令，尋求限制聯邦法律目前對社媒平台提供的廣泛法律保護。

「華盛頓郵報」報導，川普要求聯邦官員審視聯邦法律「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230章；這條法律讓科技巨頭必須不必因使用者上傳至平台的評論、影片和內容負責和受罰。

對比之下，臉書完全面對相反的狀況，許多使用者認為臉書並沒有針對假消息和傷人內容進行控管。儘管如此，查克柏格似乎還沒有出手的打算，對於言論審查仍不知所措。

查克柏格說：「聽著，我必須了解那些貼文背後的意圖。但我認為政府因為擔心言論審查，而刻意審查一個平台，我不認為這是正確的回應。」