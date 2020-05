明尼亞波利斯警局遭縱火 川普怒推：「開始開槍」

美國明尼蘇達州日前發生4名警察疑似執法過當,導致非裔男子佛洛德死亡,暴怒民眾28日深夜攻進明尼亞波利斯警局第三分局,現場可見火光沖天。美國總統川普為此震怒推文,「劫掠開始,開始開槍」。

川普指控「極左」明尼亞波利斯市長傅萊「非常軟弱」、「完全沒有領導能力」。還指要是他沒有一起行動,把城市控制住,「我就會派國民兵挺進,把事情做對」。

川普更寫道,「這些『暴徒』不尊重佛洛德的回憶,我不能坐視此事發生。剛剛跟華茲州長通電話,告知軍方會一直與他同在。只要有任何難處,我們就會承擔控制,但當劫掠開始,開始開槍,謝謝!」( when the looting starts, the shooting starts)

明尼蘇達州國民兵稍早已接獲州長指示,準備派出超過500人前往明尼亞波利斯。

推特連結:https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1266231100780744704