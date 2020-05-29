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明尼亞波利斯警局遭縱火 川普怒推：「開始開槍」
美國明尼蘇達州日前發生4名警察疑似執法過當，導致非裔男子佛洛德死亡，暴怒民眾28日深夜攻進明尼亞波利斯警局第三分局，現場可見火光沖天。美國總統川普為此震怒推文，「劫掠開始，開始開槍」。
川普指控「極左」明尼亞波利斯市長傅萊「非常軟弱」、「完全沒有領導能力」。還指要是他沒有一起行動，把城市控制住，「我就會派國民兵挺進，把事情做對」。
川普更寫道，「這些『暴徒』不尊重佛洛德的回憶，我不能坐視此事發生。剛剛跟華茲州長通電話，告知軍方會一直與他同在。只要有任何難處，我們就會承擔控制，但當劫掠開始，開始開槍，謝謝！」（ when the looting starts, the shooting starts）
明尼蘇達州國民兵稍早已接獲州長指示，準備派出超過500人前往明尼亞波利斯。
推特連結：https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1266231100780744704
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