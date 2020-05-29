美警執法不當引發怒火！民眾深夜攻占警局

27日晚間近9時，在明尼蘇達州明尼亞波利斯市南區開外賣中餐館的華人Alex，正忙著為店裡的一對父女客人點餐，此時一陣轟然巨響，「以為有槍擊案，餐館內五個人都嚇壞了」；驚魂甫定的他，壯著膽走出餐廳察看，發現街上不少蒙著臉、揮舞棍棒的民眾，正在沿街打砸各家商店，「我餐館旁的金飾店、手機店，全被洗劫一空」。剛挺過新冠疫情重新開張的Alex，目睹眼前的混亂場景，直嘆彷如世界末日。

2020-05-29 11:33