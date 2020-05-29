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美警執法不當引發怒火！民眾深夜攻占警局
美國明尼蘇達州四名警察日前疑似執法過當，導致46歲非洲裔男子佛洛德（George Floyd）死亡，引起民眾暴怒，連日上街抗議，與警方引爆衝突。根據CNN最新報導，抗議民眾28日深夜攻占當地一個警察分局。
明州明尼亞波利斯警局公關部主任艾爾達（John Elder）的聲明指出，第三警分局在當地時間28日晚間10點後，疏散建物內所有工作人員。
艾爾達表示，「抗議民眾強行進入大樓並縱火」。
民眾拍下的畫面可看到火勢似乎吞噬掉一半的大樓，示威民眾在大樓外面歡呼、點鞭炮和放煙火。現場沒有消防車，也未聽到消防車警笛，可能是警方不願局勢火上加油而未叫消防隊。
明州州長稍早宣布明尼亞波利斯周邊進入緊急狀態，並動用國民兵維持治安。
The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene... that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV— Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020
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