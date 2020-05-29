回應川普嚴管社媒命令 臉書、推特不同調
針對美國總統簽署行政命令加強管理社群媒體，推特認為妨害網路言論自由，臉書則認為有助各平台檢查冒犯他人的不當言論。
美國總統川普周四（28日）簽署一項行政命令，限制社群媒體公司享有的免責保護，外界多認為這是他反制推特日前首次對他的推文註記，提醒用戶核實。
推特發表聲明，認為這項行政命令開倒車、政治化，單方面侵害「通信端正法」，將危害未來的網路言論和網路自由。
臉書發言人說，這項命令規範社群媒體公司的責任，有助於懲罰那些允許爭議性言論存在的公司，並鼓勵社群平台檢查可能冒犯他人的任何內容。
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