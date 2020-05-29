「中央公園卡倫」 種族歧視早有先例

日前在紐約曼哈頓中央公園遛狗時報警，謊稱遭非洲裔男子威脅的白人女子艾米.庫珀(Amy Cooper)，被批種族歧視，她的身分也被起底，指她曾糾纏一名疑似暗戀的男子，並斥責其當年投票選歐巴馬當總統；紐約州兩名民選官員也提案，要求將此類報假案行為以仇恨犯罪處理。

41歲艾米因這起案件被冠上「中央公園卡倫」(Central Park Karen)的稱號，她25日在公園的保護野生園區遛狗時，被非洲裔男子克里斯蒂安·庫珀(Christian Cooper)要求把狗拴上狗鏈，以免影響鳥類生態；克里斯蒂安在她拒絕後拿起手機錄影，她卻突然失控狂喊，還報警向警方說自己受到人身威脅。

艾米此前在富蘭克林坦普頓(Franklin Templeton)擔任保險投資負責人，最近也因公司審查行為帶有種族主義，丟了工作，目前也正在被市人權局調查；此外，一名自稱認識其多年的男子普利斯特(Michael Priest)爆料，當年他告知艾米要將總統選票投給歐巴馬時，她立即責備他說「我不敢相信(你會這麼做)」。

儘管普利斯特覺得兩人只是單純朋友關係，艾米卻對他產生情愫，屢次上門騷擾並跟蹤他，為此他還兩次報警；他說當看見影片中的艾米一秒切換到受害者模式時一點不感到意外，「這完全是她的個性」。

為防止「中央公園卡倫」案件再度上演，紐約州眾議會助理議長奧迪茲(Felix Ortiz)、紐約州參議員本傑明(Brian Benjamin)日前提案，要求嚴懲這些報假案的人，將他們的行為以仇恨犯罪處理；奧迪茲說，過去一年裡，州內發生眾多針對非洲裔民眾報假案的事件，實際上他們只是過著自己的生活，卻不斷被有心人士打擾和質疑，承受著不必要的仇恨。

本傑明則表示，艾米在明知在被人拍攝的情形下還能堂而皇之地捏造事實，令人震驚，他慶幸克里斯蒂安當下還有錄影為證，否則可能真的會有人聽信艾米的片面之詞。