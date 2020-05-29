推特不甩川普！繼續對上百則推文加註事實查核標籤

推特公司日前對美國總統川普兩則關於通訊投票的推文加註事實查核標籤後，川普28日簽屬行政命令，下令對社群媒體進行監管，削弱其對內容的審查權力。不過，推特並沒有因此而退縮，依舊對數百則推文加註事實查核標籤，升高與川普的對抗。

紐約時報報導，推特27日對中國大陸外交部發言人趙立堅的推文註記事實查核標籤。這篇推文內容宣稱新冠病毒可能源自美國，並由美軍帶入中國。

美國明尼蘇達州四名警察日前疑似執法過當，導致46歲非洲裔男子佛洛德（George Floyd）死亡，數百篇推文指出，某張照片裡戴紅色棒球帽的男子是涉案員警之一，推特28日也加註警示。

美國政府在新冠肺炎疫情初期放鬆對於大型科技公司的批判，推特和川普間的衝突顯示，批判力道現在已經全力回歸。美國司法部近期也透露，最快可能於今年夏天對Google提出反壟斷訴訟。

代表許多大型科技公司的美國遊說團體互聯網協會執行長拜羅拉（Jon Berroya）表示，這項行政命令「似乎是為了懲罰少數公司。這將破壞政府保護大眾安全和透過社群媒體在網路散播重要資訊的努力，並且威脅我國經濟一個核心元素的活力」。

推特發言人表示，27日加註的推文包含「潛在誤導性內容」，事實查核與推特本月作法是一致的；推特執行長多西表示，事實查核的努力不會退卻，「我們將持續指出不正確或有爭議的資訊」。