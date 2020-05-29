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川普槓推特 扯出華人高管被疑「親共」

世界日報 / 社論
美國總統川普28日簽署行政命令，限制社群媒體公司享有的免責保護權。歐新社
美國總統川普28日簽署行政命令，限制社群媒體公司享有的免責保護權。歐新社

川普總統近日和他最強大的政治工具推特(Twitter)鬧翻了。推特在他發文後貼上「事實查核」標籤，有如提醒民眾「貼文有誤導性」，間接質疑川普推文說謊、誇大不實。這是社交媒體首次對美國總統這麼做，強悍的川普哪肯罷休，28日簽行政命令嚴管社交媒體，甚至讓推特關門。事件已涉及言論自由和法律保障企業經營的爭議。

川普的推特帳號在國內外擁有8040萬粉絲。他從競選時就重用推特，日夜發推文鼓動追隨者，當選就職後，外國也以此觀察美國總統動向。川普常繞過白宮發言人，直接用推特發言，說錯話、拚錯字已鬧出一籮筐笑話。關鍵時刻如狙殺伊朗軍頭蘇雷曼尼後第一時間，和國會眾院彈劾總統表決當天，川普發推速度驚人，從午夜至清晨曾連發40多則推文，焦躁態度被外界看光，對總總的動向應保密，未必是好事。

川普高度依賴推特，推特也靠川普吸引人氣，本來是魚幫水、水幫魚。川普藉推文宣布重大政策、臧否國內大小事件和全球人物，很沉迷被群眾關注；政府閣員要時時貫注老闆推文，因此被譏為「推特治國」。

這次川普發推文質疑通訊投票(Mail-in Ballot)會造假，卻被推特以不同顏色文字加註「請查詢有關郵寄選票的事實」 ，等於質疑推文真實性，惹惱川普。美國總統發言被社交媒體打臉，公信力受傷，只是川普言論可信度各界早有公評，推特還是戳到了川普的痛處，川普才威脅反擊。

無論疫情如何發展，11月3日總統大選投票勢在必行。如屆時疫情未緩和，民眾大排長龍投票可能加速傳染，民主黨眾院議長波洛西等人主張加強通訊投票(Absentee Ballot)。但川普和共和黨反對，認為通訊投票容易大規模造假舞弊。

實際上，各州早有通訊投票制度。川普未明說的是，使用通訊投票者以少數族裔、年長者或上班族為主，多數支持民主黨；推廣通訊投票有利民主黨動員，所以川普汙名化通訊投票。

推特對川普推文貼查核標籤，時機敏感。一，美中對疫情、香港問題對峙升高，中方或反川普的人都想抵制川普，阻擋他連任。二，社交媒體假消息太多，推特、YouTube、臉書等，選舉時假消息更多，須大力整頓。三，推特日前剛任命史丹福大學電腦系教授、美國工程院院士李飛飛擔任獨立董事，負責人工智慧審查、打擊假消息，但她卻被揭發具「紅色背景」。

有關李飛飛和中共的關係，網上有大量文章。加上川普推文被貼標籤的時機巧合，立刻成川普攻擊目標。網路消息說，大陸網紅「財經冷眼」等推特用戶發文，爆料李飛飛與中國政府關係密切，推特帳號立即被註銷；很多人擔心推特會奉行中共利益，像「微博」的命運一樣。

白宮請願網站已有人發起連署，要求政府調查李飛飛背景。請願書指稱推特持續收取中共資金，去年5月31日起大量刪除、封鎖中文世界的民主與人權人士帳戶；推特搜尋功能很難找到民主人士的推文，質疑推特會變什麼樣子。

川普逮到良機，反擊推特。對照川普在白宮記者會多次反問華裔記者背景，要CBS華裔女記者江維佳對疫情問題「去問中國」。連國務院轄下的美國之音中文部，都曾被川普質疑「親中」，川普言行背後隱然有「種族偵防」(Racial Profile)陰影，只要不利於他或屬華人面孔，就可能被質疑。

美中關係如今仿如新冷戰，「親共」和滲透美國民間的中共支持者，顯然成了大毒草，政府加強偵防，「麥肯錫主義」隱約在復活。李飛飛是否秉持自由、公平、普遍適用等原則處理所有推文，事件如何了結，尚待觀察。但華裔在美生存立足，就像敏感領域的華裔學者和科學家都須謹慎守法，效忠美國，拿捏好分寸。

諷刺的是，北京外交官、黨媒近來競相開設推特、臉書等帳號，對外宣傳中共立場，而大陸卻全面封鎖這類媒體。英國「衛報」 報導，美國思科、谷歌等大公司為進入中國市場，前者協助中國建「網路長城」，封殺不利中共的訊息；後者也自我審查，近期也大肆刪除YouTube上批評中共的貼文。川普揚言整頓也不無道理。

本應中性的社交載體，如今須在摒除假消息和維護言論自由、或處理不利政權或政治人物內容和維護自身利益之間，遊移在金錢利益和道德原則之間掙扎。

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