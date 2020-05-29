非裔男因警致死 明州掀暴力示威 司法部誓言徹查

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)非裔男子遭白人警察以膝蓋壓頸致死案，引發連日暴力示威；司法部28日表示，徹查此案為首要之務；警察局長同日向死者家屬致歉，市長籲市民冷靜，州長則召國民兵進駐，維護危險形勢。

46歲非裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)25日遭白人警察以膝蓋壓頸致死，無武且被上銬的他死前曾多次表示「不能呼吸」，但涉案員警並未理會。

四名涉案警察，均已遭到明市警局開除，不過，佛洛伊德家人表示，從所取得的監視影片發現，佛洛伊德從頭到尾都沒有抗拒警察的逮捕，而佛洛伊德僅是涉嫌使用20元假鈔消費，也不是刑事重罪，家人說，無法接受警方形同當眾殺人的作法。

四名員警分別是以膝蓋壓制佛洛伊德長達八分鐘的沙文(Derek Chauvin)、萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)，以及亞裔的邵都(Tou Thao)。

佛洛伊德最後身影曝光後，引起群眾對警方的憤慨，示威者26日起連續兩天上街抗議，怒砸攤商並與鎮暴警方發生衝突；根據當地媒體報導，27日下午開始，抗議群眾逐漸失控，陸續於明市南區湖街(Lake St.)一帶開始搶劫商店，包括目標百貨(Target)、小熊超市(Cub Foods)、一元商店等，均遭到群眾攻入洗劫商品。

聯邦檢察官艾瑞卡‧麥唐諾(Erica MacDonald)和聯邦調查局(FBI)特別探員德羅爾斯哈根(Rainer Drolshagen)發表共同聲明指出，「司法部視此案為調查要務，委派經驗豐富的檢察官和FBI調查員徹查刑案。」

共同聲明表示，「聯邦調查將決定革職員警是否違反聯邦法律，請目擊者出面並呼籲民眾冷靜。」

該市警察局長亞瑞堂(Medaria Arradondo)28日公開致歉，說道「對於佛洛伊德逝世對他的家人及愛人造成的痛苦、絕望和創傷感到抱歉」，坦言「城市存在殘缺的希望，而我深諳這是警方造成的。」

明尼亞波利斯市長傅萊(Jacob Frey)27日看過影片後說：「我沒看到(佛洛伊德對警方造成)威脅，我也看不出有必要採取這般武力的跡象。」

明州州長沃茲(Tim Walz)見民憤難息，啟動明尼亞波利斯和聖保羅的國民兵，因應暴民示威及打砸搶行為，並保護和平抗議者。

沃茲矢言為佛洛伊德等忍受警察暴力的非裔受害者伸張正義，試圖改革，阻止悲劇再發生。