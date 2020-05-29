明州抗議演變砸店洗劫 華人驚恐：如世界末日

來源：Alex提供

來源：陳愛明提供

27日晚間近9時，在明尼蘇達州明尼亞波利斯市南區開外賣中餐館的華人Alex，正忙著為店裡的一對父女客人點餐，此時一陣轟然巨響，「以為有槍擊案，餐館內五個人都嚇壞了」；驚魂甫定的他，壯著膽走出餐廳察看，發現街上不少蒙著臉、揮舞棍棒的民眾，正在沿街打砸各家商店，「我餐館旁的金飾店、手機店，全被洗劫一空」。剛挺過新冠疫情重新開張的Alex，目睹眼前的混亂場景，直嘆彷如世界末日。

由明尼亞波利斯市四名警察涉嫌過度使用暴力導致嫌犯死亡，引起的示威抗議，27日晚進入第二晚；入夜後，變相示威的搶劫攻擊越演越烈，該區的汽車零件商店(Auto Zone)遭人縱火，明州州長沃茲(Tim Walz)緊急從推特推文表示，「明市南區湖街一帶極端危險，為了安全，請大家離開該地區」。

Alex的外賣中餐店就是在湖街一帶，他說，這兩天因的示威，起初以為對守法的小商家、市民不會有太大影響，「未想到第二天就發生在餐館所在的街上」。Alex說，因為疫情，餐館停業了很多天，現在疫情稍好轉，餐館才剛重新營業，又遭此亂象。

明州華人商家直擊大暴動：暴徒砸店洗劫 如世界末日。

他說，當晚他的店和街上的金飾店、手機店內的商品被搶後，「我馬上報警了，但警察遲未出現」；他描述，整個街的每家店幾乎都被攻擊得慘不忍睹，「像在拍好萊塢災難電影」。

雖然他的店面被砸， Alex安慰自己「還好沒有被搶」，他與員工趕緊將餐館重要物品打包鎖好先行返家，「好不容易才撐過最悽慘的疫情歇業，現在又發生這種事情，不知道要鬧到何時？」

明州華人商家直擊大暴動：暴徒砸店洗劫 如世界末日。

Alex28日向本報表示，一早接到房東電話告知，獲悉28日晚可能還會有人去該區鬧事，建議他將店內貴重物品先打包帶走，以免損失加劇。

在發生洗劫縱火區的湖街附近開設美甲店的華人東主說，27日晚間他的店門與玻璃全部遭不明人人士擊破，店內的美甲用品、指甲油都被翻箱倒櫃，面對幾乎全毀的店，這名業主一時驚慌失措，不知道該如何應對。