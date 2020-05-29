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川普簽署行政命令 點名推特「明顯政治偏見」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普28日下午在簽發行政命令，管控臉書、推特與Google。美聯社
美國總統川普28日下午在簽發行政命令，管控臉書、推特與Google。美聯社

美國總統川普28日簽署行政命令，管控社群平台業者的內容審查權力，抨擊「一小撮人」損害美國言論自由，並點名推特（Twitter）公司以明顯的政治偏見在特定貼文上加註警告標籤。

推特公司26日首度將川普有關「郵寄投票導致造假」的兩則推文，加上警示標籤和連結，請讀者查明事實；川普火大回擊控推特干預2020總統大選，隨即傳出行政部門研擬下令管控社群平台。

川普28日一早在推特發文指「這將是社群媒體和公平的大日子」；下午在白宮橢圓辦公室簽署行政命令之前，多家外媒就已報導草案內容，點名臉書、推特和Google受衝擊，這三家公司至今尚未做出回應，但今日的股價均下跌作收。

川普要求司法部長成立工作小組，協調相關機構，了解「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230章，是否遭業者曲解濫用，且提出修法建議；行政命令中點名批評推特，並指有社群媒體與中共合作審查言論，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，就是Google。

川普表示，少數社交媒體平台壟斷了大部分的美國公私通訊，並稱這些社交媒體公司擁有不受限的權利，可以審查、限制、編輯、隱藏訊息，甚至改變民眾的訊息交流情況；川普說，這是捍衛言論自由，且稱這是美國史上面臨的最危險情況之一。

根據行政命令的內容，社群平台正在進行選擇性審查，損害美國國內言論，不利維繫民主；而且平台業者所採取的審查標準並不一致，也沒有根據，並只有社群平台與中國大陸等外國政府合作，限制美國公民的言論。

行政命令寫道：「一家美國公司為中共打造搜索引擎，將『人權』等搜索關鍵字列入黑名單，隱藏起對中共不利的數據，並追蹤用戶，還稱這家公司與中方建立夥伴關係，讓中國大陸軍隊直接受益。」

行政命令還提到，其他有公司接受中國大陸政府所支付的廣告費，協助散布中方大規模監禁宗教少數派的假訊息，協助侵犯人權；行政命令並未點名公司名稱，綜合媒體報導，分別是Google與臉書。

對推特公司的抨擊，就比起其它兩家公司直接許多，行政命令指出，推特以明顯的政治偏見在用戶推文下加註警告。

美國國家公共廣播電台（NPR）報導，法律專家懷疑這對科技巨頭能產生實質影響，質疑這只是川普的政治動作，對聯邦法律和法院都不會造成影響。

華郵報導，與社群平台管理相關的聯邦通信委員會（Federal Communications Commission）與聯邦貿易委員會（ Federal Trade Commission）均為獨立機關，不受聯邦政府指揮，命令如何落實令人質疑。

1996年施行的美國聯邦「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230章，提供網站平台業者法律保障，使其不受網友貼文影響，動輒挨告，也允許業者進行審查，移除「令人不適」的內容。

川普 中共

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