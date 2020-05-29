警察致黑人死亡示威變暴亂 州長動用國民兵與緊急狀態

美國明尼蘇達州州長沃茲（Tim Walz）周四（28日）簽署行政命令，召集國民兵協助恢復治安，並宣布明尼亞波利斯、聖保羅和附近地區進入緊急狀態，這是因為民眾上街抗議警察日前暴力執法導致46歲非洲裔男子佛洛德（George Floyd）死亡的示威活動，在進行兩晚後演變成對消防急救人員、執法人員和私人企業的攻擊。

沃茲說，他支持和平示威，但周三晚間的破壞行動使他有必要採取進一步行動來維持和平。有人在示威時縱火燒房子並搶劫商店，警方發射催淚彈和橡膠子彈。 美國明尼蘇達州州長沃茲28日簽署行政命令，召集國民軍協助恢復治安，並宣布明尼阿波里斯、聖保羅和附近地區進入緊急狀態，因為抗議警察暴力執法的示威發生縱火燒屋和劫掠商家。歐新社