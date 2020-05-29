反將推特一軍！川普簽署命令加強規範社群媒體
美國總統川普周四（28日）簽署一項行政命令，意在限制社群媒體公司享有的免責保護權，反制推特（Twitter）日前提示用戶核實川普的推文。
根據美國現行的法律，推特和臉書等社群媒體公司，不會因為用戶的發文內容受到究責。川普表示，這項命令要求政府依據「通信端正法」第230條擬定新規，若社交媒體公司審查用戶貼文或參與任何政治行為，將失去免責的盾牌。
推特日前將川普的兩則推文標註為「存在誤導之嫌」，並附上相關新聞報導的連結。川普勃然大怒，指責推特存在審查制度和干擾選舉，揚言關閉推特服務。
川普說：「我正在簽署一項行政命令，用以保護與維護美國人民的言論自由權。目前看來，理論上由於推特這些社群媒體巨頭是中立的平台，因此他們享有空前的免責保護，但事實並非如此。
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