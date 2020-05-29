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美股周四尾盤逆轉漲勢 收盤小跌

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

美股周四（28日）盤中大部分時間上漲，盤尾才逆轉漲勢下跌。其中，Facebook走低對市場帶來壓力。主要是美國總統川普簽署一項加強管理社交媒體業相關的行政命令；另外，他也宣布將於今天就中國大陸在香港制定國安法的問題，舉行記者會，市場擔憂美中關係的緊張將升高。

道瓊斯工業指數收跌147.63點，或0.58%，報25,400.64點；標普500指數收跌6.4點，或0.21%，報3,029.73點；那斯達克指數收跌43.37點，或0.46%，報9,368.99點。

美股周四收盤前先傳出川普將簽署針對社交媒體的行政命令，引發相關個股下跌。推特收跌4.4%，Facebook下跌1.6%。白宮在收盤後表示，特朗普已經簽署了這項行政令，取消了社交媒體企業目前享有的免責保護條款。

對中美關係的擔憂，也是推動市場在尾盤下跌的原因。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，現在美國可能需要在貿易和其他金融事務上給予香港與中國大陸同等的待遇。

股市在盤中大部分時間一直走高，因投資者繼續押注經濟將從新冠疫情導致的低迷中可望迅速復甦。

標普500指數仍遠高於3月觸及的低點，因企業活動在停擺數周後重啟，以及大規模支持經濟的刺激措施帶動了強勁復甦的希望。

社交 標普

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