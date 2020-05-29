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川普下令管控推特等媒體平台 稱「捍衛言論自由」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普28日下午在簽發行政命令，管控臉書、推特與Google。美聯社
美國總統川普28日下午在簽發行政命令，管控臉書、推特與Google。美聯社

美國總統川普28日下午在白宮橢圓辦公室簽發行政命令，管控臉書、推特與Google；川普表示，這是捍衛言論自由，且稱這是美國史上面臨的最危險情況之一。

川普表示，少數社交媒體壟斷了大部分的美國公私通訊，並稱這些社交媒體公司擁有不受限的權利，可以審查、限制、編輯甚至隱藏訊息，改變民眾的交流交流。

這紙行政命令改變了1996年來的規範，1996年施行的美國聯邦「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230章，提供網站法律保障，使其不受網友貼文影響，動輒挨告。

外媒報導，行政命令草案指出，法案精神是基於科技公司良心運作，但有些社群媒體公司不是如此，「規模龐大、影響力顯著的社群媒體公司審查異見，進並以濫權手段處理。」

川普下午在白宮簽署行政命令後，稱很快會公布確定版本。

川普一早就在推特發文指「這將是社群媒體和公平的大日子」；簽發行政命令之前，多家外媒就已報導草案內容，點名臉書、推特和Google受衝擊，這三家公司至今尚未做出回應，但今天的股價表現均下跌作收。

川普 社群媒體 白宮

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