白宮發言人反擊推特：審查美國總統 不情願對陸出手

推特（Twitter）公司26日首度將美國總統川普的兩則推文，加上警示標籤和連結，請讀者查明事實；白宮發言人發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）28日表示，川普將在稍晚簽署一紙行政命令，阻止社群媒體公司藉審查來限制美國民眾的言論自由。

麥肯內尼指，推特的做法偏頗，中國大陸官員在推特散布有關新冠肺炎的不實訊息，推特不採取動作；「他們急於審查美國總統及其雇員，涉及中國時，推特就有些不情願（reluctant）。」

麥肯內尼28日在例行記者會上，說明對推特「查明事實」事件的後續進展，他說，總統稍晚將會簽發行政命令。

麥肯內尼表示，不只川普被推特標註，白宮主管社群媒體的副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）的發文也遭推特標註提醒標籤；麥肯內尼表示，推特針對總統及其幕僚的審查，已侵害美國民眾在社交媒體上的言論自由。

麥肯內尼說，推特容許中國大陸官員在平台上散布有關新冠肺炎的不實訊息，削減香港民主派運動的聲音，直到現在，中方所稱「冠狀病毒源自美軍」的訊息仍在推特上。

麥肯內尼表示，總統將簽發行政命令，作為白宮對推特等社群媒體的強力回應。

綜合外媒報導，行政命令中指控Google協助中國大陸政府監視百姓，推特協助中國大陸官方宣傳，臉書與中國大陸的關係則是廣告收益；行政命令包含，美國政府將成立專門委員會，負責調查目前主要的社群平台是否刻意打壓保守派言論。