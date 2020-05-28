川普下令監管社群媒體前 臉書、推特CEO先槓上

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
川普揚言監管社群平台，引發推特執行長多爾西和臉書執行長克柏公開論戰。路透
川普揚言監管社群平台，引發推特執行長多爾西和臉書執行長克柏公開論戰。路透

在美國總統川普即將下令監管社群媒體的陰影下，兩大社群平台臉書和推特的執行長先槓上！臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和推特執行長多爾西（Jack Dorsey）先後發言，對如何處理社群媒體上不實資訊的看法相左，使兩人之間的衝突擦出新的火花。

先是祖克柏27日晚間上福斯新聞台（Fox News），批評推特26日對川普推文進行「事實查核」的做法，指出民營科技公司不該是網路言論的「真相仲裁者」。

緊接著，多爾西推文，為他公司的做法辯護。他在推文中寫道：「凡是與全球各地選舉有關的不正確、或有爭議的資訊，我們會持續指出來。而我們若是有錯，也會承認並認錯。我們這麼做，並不是以『真相仲裁者』自居。我們的用意，是把發言起衝突的各個點連結起來，呈現爭議中的資訊，好讓民眾自己做判斷。」

引發這場公開論戰的導火線，是推特日前在川普兩則宣稱郵寄投票助長選舉舞弊的推文下方，附上「事實查核」連結，示意推文內容可能是不實訊息，氣得川普痛罵大型科技公司剝奪言論自由、企圖藉審查保守派貼文干預2020年總統大選，並揚言「嚴加監管」、甚至「關閉」社群平台。若果真付諸行動，將加重社群媒體對用戶貼文的法律責任。

根據華爾街日報（WSJ）、紐約時報等美國媒體報導，川普政府預定28日發布的行政命令，可能撤銷現行「通訊端正法」（CDA）賦予社群媒體公司的免責保護，該法大致容許網路公司自行訂定網路內容規範。最受爭議的是該法第230條，規定不該把數位平台上由用戶張貼的訊息，視為數位服務商所發布，亦即供應商無須為第三方使用者的言論負法律責任。

金融時報（FT）指出，在推特面臨各界批評川普推文充斥不實訊息、敦促推特採取行動的壓力日增下，爭論CDA第230條存廢的問題已到了關鍵時刻。

相較下，臉書目前為止尚未對川普的貼文加上任何警示標註，儘管川普多年來網路言論的正確性備受爭議。

祖克柏向福斯新聞台表示，在此議題上，臉書採取與推特「不同的政策」。

他說：「我真的堅信，臉書不該是所有網路言論的真相仲裁者。我認為，大致來說，民營公司，尤其是這些平台公司，或許不該置身於那麼做的位置。」

但祖克柏也請川普在簽署行政命令前先三思。他說：「大致而言，我認為，只因政府擔心資訊審查，就選擇對平台進行審查，依我之見，並不是正確的反應。」

川普 祖克柏 社群媒體

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