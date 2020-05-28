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影／抗議美警執法過當 示威現場傳槍響、商場遭洗劫

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國日前再傳警方執法過當導致非裔人士死亡的事件，引發大規模街頭示威，部分包圍警局的示威者隨後轉往商場縱火洗劫。美聯社
美國日前再傳警方執法過當導致非裔人士死亡的事件，引發大規模街頭示威，部分包圍警局的示威者隨後轉往商場縱火洗劫。美聯社

美國日前再傳警方執法過當導致非裔人士死亡的事件，事發的明尼蘇達州首府連續兩天有大批民眾上街示威，最後演變成警民衝突。27日的集會過程中一度傳出槍響引發逃竄，部分商場則遭到示威群眾砸毀洗劫。

路透報導，4位涉案警官被開除數小時後，部分民眾聚集到事發地點。就在一名女子發表談話時，突然傳出連續好幾聲槍聲，民眾趕忙四散尋找掩護。拍下過程的目擊者艾德考克斯（Alycia Adcox）表示，這本是一場和平、感人的集會。她說，「不知道槍聲是哪裡傳來的的，但至少聽到10次槍響，大家都盡可能拔腿狂奔」。

Fox 9台指出，絕大多數抗議活動過程平和，但有團體後來朝警局投擲物品砸窗，警方則以橡膠子彈等非致命武器驅離。CNN當地採訪小組觀察到，包圍警局的部分示威者後來轉向AutoZone汽車零件商店和Target百貨，並開始大肆破壞和洗劫。現場影片可見，商場內貨架被清空、現場一片狼藉，有人推著裝滿商品的推車往外走。

明尼阿波里斯市長傅萊已請求國民兵協助，但部隊尚未抵達。明尼蘇達州州長華茲則在推特表示，部分市區情勢轉為高度危險。

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