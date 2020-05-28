標註川普推文 學者讚推特有勇氣 可能刺激臉書

推特26日首度以「事實查核」方式警告讀者，川普最近兩則推文內容可能「誤導」讀者，惹惱川普。川普威脅要加強管制甚至關掉社群媒體。網路平台與當權人物之爭，使假消息之戰更加激烈。

川普遭推特「檢舉」的推文說，通信投票可能讓11月的總統選舉出現作假或作弊情況，推特罕見不客氣地發文警告讀者，總統推文有問題，並連結到幾則和川普言論相左的報導，請讀者自行參考。

喬治城大學資料民主與政治研究所所長李文斯頓(Steven Livingston)說，總統這麼激烈的反應，顯示推特等社群平台處境確實危殆。他認為推特會自我節制，謹慎執行假新聞政策，譬如就像這回，只針對選舉和新冠病毒等特定議題做出「事實查核」處理。

李文斯頓說，川普和川粉激烈反擊會讓推特受不了，「推特在這麼大的壓力下，應該不敢貿然踏出」限制假政治新聞的「下一步」。他認為社群媒體陷入各方勢力的對撞點，進退維谷，不知如何是好。

他說，就算推特等社群媒體夠大膽，把哄騙、狠毒的內容都過濾掉，落實所謂「健康對話」方針，他們也要考慮自己的經營模式。

「網路平台深知自己就在傳揚極端言論，極端言論才能吸引注意，讓它們賣出更多廣告，這才是重點所在，」他說。

德州大學社媒研究員暨教授伍利(Samuel Woolley)讚揚推特有勇氣，敢對抗當權者，認為此舉可能刺激臉書等平台媒體也挺身而出。

美國出資的德國馬歇爾基金會數位創新及民主研究計畫主持人康卜勒(Karen Kornbluh)卻認為，推特在用戶推文已在網路瘋傳之後才採取行動，有如馬匹跑出馬廄之後才把廄門關閉，「不過，這至少表示，網路平台標準一如，沒人可以例外」。

北卡大學資訊科技與公共生活研究中心的克賴斯教授(Daniel Kreiss)相信，臉書有了推特的例子，也會敢於至少針對選舉假新聞進行篩檢或提醒，不過他不清楚臉書下一步動作會是什麼。