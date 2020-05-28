保守派控社交媒體不公 法院駁回

川普總統一貫在推特貼文發表自己的意見及決定，但當推特等社媒發出不利他的信息時，他就會稱受打壓。多個支持川普的保守派組織及人物，向谷歌、推特、臉書及蘋果等提出告訴，指遭壓制，但華盛頓巡迴上訴法院駁回指控，表明法院不會接納川普及其支持者指稱遭社交媒體平台壓制的說法。

提出訴訟的分別是保守派法律組織自由觀察(Freedom Watch)及極端保守派評論員勞魯默（Laura Loomer），聲稱自己的政治觀點遭壓制。推特、臉書和Instagram 等幾大社交平台，早前鑑於勞魯默的反穆斯林言論，已將他聯合封殺。

由三名法官組成巡迴上訴法院，一致作出只有四頁紙的判決，駁回了這些保守派團體及人士數個月來的連串說法。

法官的裁決指出，自由觀察透過「第一修正案」向社媒索償失敗，除了因為沒有充分證據證明這些社媒違反「第一修正案」外，「第一修正案」也只是針對政府不能壓制新聞自由，而非對其他私人公司或團體也作出監管。

最近多家社交媒體採取史無前例的行動，在川普有關通訊投票的貼文可能存有欺詐行為後，在貼文附加「事實檢查」提醒受眾注意；川普對此憤怒，他26日在推文指責推特干預2020年大選。接著在27日的推文中又說，共和黨人認為社交媒體完全壓制了保守派的聲音，威脅會予以嚴格監管甚至關閉它們。

儘管川普的計畫仍不很明確，但有報導指川普其中一個考慮是組成一個專家組，審查社交媒體平台對保守派的不公平待遇。司法部也考慮以反托拉斯調查社交媒體公司的政策。

不過上訴法庭法官這次裁決，無疑駁回了川普的說法，也因為裁定駁回了自由觀察及勞魯默提出的反托拉斯主張，司法部的做法也未必可行。

對於此次裁決，自由觀察的創始人克萊曼（Larry Klayman)表示震驚，並誓言要進行到底，「若有需要，我們會展開全民公決，並且上訴到最高法院」。