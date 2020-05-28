川普政府放寬燃油效率規定 美23州集體提告

川普政府放寬歐巴馬時代燃油效率規定，美國23個州與哥倫比亞特區今天集體提出訴訟，挑戰川普政府這項決定。

川普政府3月間發布最終版規範，明定至2026年汽車燃油效率年增1.5%，遠低於歐巴馬時代訂定的年增5%。此外，川普政府也揚棄2018年8月的提案，也就是將燃油效率要求凍結在2020年的水準，直至2026年。

加州空氣資源局（California Air ResourcesBoard）主席尼柯爾斯（Mary Nichols）表示，這個政府「使用靠不住的科學、有缺陷的邏輯以及荒謬的假設，合理化他們一開始就想要的東西：毀棄並重寫過去10年間最重要的單一空氣規範」。

密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）則說，這項規定是「送給化石燃料業的禮物」，會傷害底特律3大車商發源地的這個州，因為這會使得與汽車相關的就業減少4%。

美國環境保護署（Environmental ProtectionAgency）不願評論這項訴訟。

紐約市、丹佛、舊金山和洛杉磯，加入加州、紐約州、伊利諾州、麻州、密西根州、內華達州與其他17個州聯合提出的這項挑戰。