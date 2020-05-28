快訊

蓋齊公園7年後：「土耳其之春」的平反謀算？

「香港人道援助專案」怎落實？ 陸委會：依政府主導四項原則

馬斯克載人火箭天候不佳暫停發射 周六再試

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克的SpaceX因天候不佳，27日未能如期發射火箭載人上太空。 美聯社
馬斯克的SpaceX因天候不佳，27日未能如期發射火箭載人上太空。 美聯社

馬斯克SpaceX原訂美國時間周三（27日）要發射火箭載人上太空的壯舉，因為天候不佳，在要預定發射時間前17分鐘決定喊卡，將改到本周六（30日）再找機會嘗試。

特斯拉創辦人馬斯克的太空探索科技公司SpaceX本來規畫在27日於甘迺迪太空中心發射獵鷹九號火箭，把載有兩名太空人的天龍號太空船送上軌道。一旦達成任務，SpaceX將成為全球首家將人送上太空的民營企業；也會是自2011年以來，首度由美國本土送美國太空人到太空。

CNBC說，此一發射任務吸引許多貴賓參觀，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮特地一同飛去佛羅里達州，馬斯克家族多位成員也到控制室現場。

太空人 馬斯克 SpaceX

延伸閱讀

馬斯克曾在他節目呼麻！Spotify花1億美元簽下這位播客，他憑什麼？

為合法登記 馬斯克小孩改名「X Æ A-Xii」發音喬不定

開創私人太空公司時代 怪咖富豪馬斯克的太空夢

星期人物／怪咖富豪馬斯克 狂還要更狂

相關新聞

非裔勸遛狗牽繩 白人報警扯危性命...害己丟工作

一名白人女子日前在紐約中央公園遛狗卻未依規定栓上狗鏈，遭到賞鳥的非裔男子出面勸告，白人女子卻打電話報警聲稱「非裔威脅我的...

影／美白人警察膝壓非裔頸致死 引爆眾怒

美國明尼蘇達州四名警察廿五日逮捕一名非裔男子時，其中一名白人警察將男子強壓在地上，用膝蓋壓住男子脖子長達五分鐘，男子隨後...

川普推文 首遭推特加警示標籤

美國總統川普熱愛在推特上發文，且經常悖離事實，默許川普行為多時的推特公司廿六日首度把他兩則有關通訊投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。

怒氣難消！ 川普連推文嗆推特「將有重大行動」

推特（Twitter）公司26日在美國總統川普的兩則有關通訊投票的推文下方，加註警示標籤與連結，提醒讀者查明事實，引發川...

川普威脅要關閉社群媒體平台 推特股價聞訊挫跌逾5%

美國總統川普27日威脅要「強力監管」社群媒體公司，甚至將其關閉，明顯針對推特而來，而該社交媒體股價聞訊後挫跌逾5.1%。

口水戰夠了！佛奇：我在公開場合戴口罩 是要樹立榜樣

在美國總統川普與民主黨準總統參選人拜登因戴口罩一事打起口水戰隔天，白宮首席傳染病專家佛奇27日表示，他在公開場合戴口罩，...

川普放話要嚴管推特 「甚至使其關門大吉」

美國總統川普熱愛在推特上發文，而且經常悖離事實，推特公司廿六日首度對川普開鍘，把他兩則有關通訊投票的推文加上警示標籤和連...

舊金山流浪漢住旅館照出門 政府供大麻、酒精讓他們自己「嗨」

全世界幾乎都有流浪漢的問題，在美國也不例外，而日前因為新冠肺炎的關係，舊金山就提供一些無家可歸的流浪漢免費旅館住宿，讓他們能夠隔離，減少傳染的範圍，但許多流浪漢住進去後不安分，違反規定照樣出門，使當地人民慌張，因此舊金山公共衛生部就直接向旅館提供酒精...

說不出「媽媽要殺我」 自閉兒兩度遭母推下河溺死

美國佛州上周發生一起人倫悲劇，一名母親親手害死患有自閉症的兒子，其中一次行兇未遂過程被拍下、成為呈堂鐵證。45歲的派翠西亞（Patricia Ripley）被控兩度試圖溺死9歲的兒子亞歷山卓（Alejandro Ripley），第一次她將兒子推下運河，因旁人拯救而未成。派翠西亞隨後將他帶往另一處運河。這一次，因無人在場導致亞歷山卓不幸溺斃，派翠西亞隨後更謊報遇到飛車搶劫，兒子遭兩名非裔男子綁架，企圖混淆辦案。

催生metoo運動 普立茲獎調查記者被爆內容不實

過去一周，美國媒體圈瘋傳紐約時報專欄作家史密斯的一篇文章，他批評普立茲獎得主法羅（Ronan Farrow）雖非撒謊者，但強烈質疑他的報導「缺乏複雜事實及細節、利用小說技巧證明觀點」。法羅曾揭發知名導演性侵案，是否有不為人知的幽微故事？

美知名刊物大裁員！川普竟稱「好消息」還用十個字狠酸

新冠肺炎疫情讓美國經濟不斷下滑並掀起失業海嘯，但一直想重新開放美國來拯救經濟和就業的美國總統川普，27日卻對美國歷史最悠...

川普笑他戴口罩紀念陣亡將士 拜登反嗆川普「蠢爆」

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登在陣亡將士紀念日這天，戴上黑色口罩向美國陣亡軍人獻花圈致敬，卻遭總統川普推文嘲弄，拜登...

熱門新聞

進郵局沒戴口罩遭拒！她氣到脫內褲套頭 成功領包裹

華為孟晚舟未能終止引渡程序 加國法院判定雙重犯罪

終於被捕！燒死京阿尼36人自己也重傷 嫌犯10個月後樣貌曝光

影／我不能呼吸！美國黑人男子遭警察膝蓋強壓5分鐘 最後不治

影／都唸錯啦！BMW官網公布「正確發音」 網驚呼：長知識了

加拿大法院裁決 孟晚舟案符合雙重犯罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。