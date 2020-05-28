馬斯克載人火箭天候不佳暫停發射 周六再試

馬斯克的SpaceX原訂美國時間周三（27日）要發射火箭載人上太空的壯舉，因為天候不佳，在要預定發射時間前17分鐘決定喊卡，將改到本周六（30日）再找機會嘗試。

特斯拉創辦人馬斯克的太空探索科技公司SpaceX本來規畫在27日於甘迺迪太空中心發射獵鷹九號火箭，把載有兩名太空人的天龍號太空船送上軌道。一旦達成任務，SpaceX將成為全球首家將人送上太空的民營企業；也會是自2011年以來，首度由美國本土送美國太空人到太空。

CNBC說，此一發射任務吸引許多貴賓參觀，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮特地一同飛去佛羅里達州，馬斯克家族多位成員也到控制室現場。