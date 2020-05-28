馬斯克載人火箭天候不佳暫停發射 周六再試
馬斯克的SpaceX原訂美國時間周三（27日）要發射火箭載人上太空的壯舉，因為天候不佳，在要預定發射時間前17分鐘決定喊卡，將改到本周六（30日）再找機會嘗試。
特斯拉創辦人馬斯克的太空探索科技公司SpaceX本來規畫在27日於甘迺迪太空中心發射獵鷹九號火箭，把載有兩名太空人的天龍號太空船送上軌道。一旦達成任務，SpaceX將成為全球首家將人送上太空的民營企業；也會是自2011年以來，首度由美國本土送美國太空人到太空。
CNBC說，此一發射任務吸引許多貴賓參觀，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮特地一同飛去佛羅里達州，馬斯克家族多位成員也到控制室現場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言